Zaledwie tydzień temu na platformie Hulu zadebiutowała komedia Wakacyjni przyjaciele, a już serwis zdecydował o powstaniu sequela. Otrzymał on nawet już swój oficjalny tytuł – 'Honeymoon Friends'.

fragment plakatu promującego film ''Vacation Friends''

Według danych z zagranicznych źródeł komedia w pierwszy weekend po premierze była najchętniej oglądaną pozycją streamera.

Scenariusz sequela ponownie napisze Clay Tarver. Stanie on również za kamerą produkcji. W sequelu powróci także cała główna obsada, w skład której wchodzą John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji i Meredith Hagner. Producentem ponownie będzie Todd Garner.

Główni bohaterowie to Marcus i Emily, para która niedawno się zaręczyła i wyleciała na wakacje do kurortu w Meksyku. Tam zaprzyjaźniają się z Ronem i Kylą, szalonymi i żądnymi wrażeń imprezowiczami. Zwykle bardzo odpowiedzialna i zrównoważona para, postanawia przez najbliższy tydzień pożyć chwilą i cieszyć się niczym nieskrępowaną zabawą ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Miesiąc po wakacjach, na ślubie Emily i Marcusa zjawiają się Ron i Kyle. Nie byli zaproszeni, ich przybycie zaprowadza chaos, a oni sami udowadniają, że to co rozpoczęło się na wakacjach, nie zawsze musi na nich pozostać…

