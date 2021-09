Anya Taylor-Joy wygrała rolę Furiosy wykonując ikoniczną filmową przemowę 0

Anya Taylor-Joy to bez dwóch zdań w ostatnim czasie jedno z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Już niebawem czeka ją występ w nowym filmie legendarnego George’a Millera.

Anya Taylor-Joy - "Gambit królowej"

Ostatniej nocy w Soho w reżyserii Edgara Wrighta to najnowsze dzieło, w którym pojawi się znakomita Anya Taylor-Joy. Kariera młodej aktorki w ostatnim czasie nabrała rozpędu, a rola w doskonale przyjętym przez publiczność miniserialu Gambit królowej, pozwoliła jej wrzucić kolejny bieg na drodze do stania się gwiazdą pierwszego sortu.

To właśnie ona została wybrana do zagrania głównej roli w prequelu widowiska Mad Max: Na drodze gniewu, w którym wcieli się w postać młodej Furiosy sportretowanej najpierw przez Charlize Theron. Jak się okazuje w trakcie przesłuchania do roli, Anya Taylor-Joy wygłosiła ikoniczny monolog:

Powiedziałem jej: "Chciałbym, żebyś wypowiedziała prosty test, odczytała coś przed kamerą". Było to przemówienie z filmu "Sieć". Mowa "I’m mad as hell". Jest ona wspaniale napisana, można ją prezentować przed kamerą. Nie potrzeba partnera do grania. Anya pokazała swoją wersję, która była naprawdę dobra. Później dałem jej kilka wskazówek, a ona to po prostu przebiła.

powiedział Geroge Miller, reżyser "Furiosy

Wybór tego monologu przy okazji castingu wydaje się być sensowny. Charlize Theron w trakcie przedstawienia się widzom, jako Furiosa na ekranie w filmie Mad Max: Na drodze gniewu, dała gniewny i pełen pasji wstęp o kobiecie szukającej lepszego życia. Fakt, iż Taylor-Joy udowodniła swoją aktorską siłę, recytując ten konkretny monolog, wydaje się być inspirującą i satysfakcjonującą decyzją.

Źrodło: Collider