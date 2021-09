Sequel ''Taylor Rake: Ocalenie'' przenosi się do Czech

Kontynuacja filmu akcji Netflixa Tyler Rake: Ocalenie nie zostanie nakręcona w Australii, jak to pierwotnie planowano. Ekipa, która już rozpoczęła przygotowania do zdjęć w stanie Nowa Południowa Walia, otrzymała informację od Netflixa o przeniesieniu się do Pragi.