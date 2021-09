Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Przedszkolne dramy w nowym sezonie "Totalna Porażka: Przedszkolaki" 0

13 września na kanale Cartoon Network odbędzie się premiera 2. sezonu kreskówki Totalna Porażka: Przedszkolaki. Długo wyczekiwane odcinki pokażą nowe perypetie bohaterów oryginalnego serialu, ale w wieku przedszkolnym. Emisja przewrotnej i zabawnej animacji od 13 września o godzinie 15:20.

Można by się spodziewać, że w przedszkolu pełnym dzieci, które kiedyś zostaną gwiazdami reality show, właśnie te postaci będą powodować największe zamieszanie. Jednak nowy sezon kreskówki Totalna Porażka: Przedszkolaki udowodni, że przedszkolny opiekun może wprowadzić równie duży zamęt! Norbert Hatchet postanowi zrealizować niespełnione marzenie i wstąpić do muzycznego zespołu. Wróci też do ulubionej gry komputerowej, ale wykorzysta kod ułatwiający jej przejście.

Wszystko to spowoduje niezły bałagan, a poradzić sobie z nim mogą tylko przedszkolaki! Główni bohaterowie Totalnej Porażka: Przedszkolaki to ekipa dzieciaków o różnych charakterach i wyjątkowych temperamentach, jak poczciwy, zawsze przyjazny Owen i rezolutna Courtney, która jest pupilką nauczycieli i uwielbia być liderką. Ich przygód nie zabraknie w premierowym 2.sezonie serialu.

Premiera 2. sezonu Totalna Porażka: Przedszkolaki już w poniedziałek 13 września o 15:20 w Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia