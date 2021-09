James Gunn zainteresowany nakręceniem kontynuacji "Legionu samobójców" 0

Legion Samobójców: The Suicide Squad może nie odniósł spektakularnego sukcesu finansowego, jednak został odebrany przez zwykłych widzów zdecydowanie lepiej, aniżeli pierwszy film o grupie superzłoczyńców z 2016 roku. Duża w tym zasługa Jamesa Gunna, który byłby gotów stanąć za kamerą sequela.

"Legion Samobójców: The Suicide Squad"

Na Twitterze jeden z fanów zapytał reżysera Jamesa Gunna czy jest szansa, aby nakręcił on sequel widowiska Legion Samobójców: The Suicide Squad. Filmowiec odparł, że Peacemaker jest kontynuacją pomimo tego, że nie będzie miał on formatu normalnego filmu, a 8-odcinkowego serialu. Dodał jednocześnie, że po skończeniu prac nad serialem byłby otwarty na pracę przy filmie "The Suicide Squad 3".

Prezes DC Films, czyli Walter Hamada powiedział, że mają więcej planów odnośnie Jamesa Gunna i bardzo chętnie będą kontynuowali z nim współpracę. Wszystko zależy od harmonogramu filmowca i tego, kiedy będzie wolny, aby móc skupić się nad nowym projektem.

Po serialu Peacemaker James Gunn wejdzie na plan trzeciej części serii "Strażnicy Galaktyki". Stworzy również "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" z myślą o platformie streamingowej Disney+, które ma mieć premierę w grudniu 2022 roku i był poniekąd hołdem dla The Star Wars Holiday Special. Później prawdopodobnie jego drogi z Marvel Studios rozejdą się.

