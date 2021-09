''Układ'', kontynuacja serialu ''Rysa'' od października na antenie AXN 0

Pamiętacie serial Rysa, który przybliżył nam postać komisarz Moniki Brzozowskiej, bohaterki cyklu kryminalnego autorstwa Igora Brejdyganta? Na antenę stacji AXN zmierza właśnie serial będący kontynuacją tej produkcji. Nosi on tytuł 'Układ'.

fragment plakatu promującego serial ''Układ''

Układ kontynuuje historię komisarz Moniki Brzozowskiej, w tej roli Julia Kijowska, która nie może podnieść się psychicznie po dramatycznych wydarzeniach poprzedniego sezonu serialu. Wysłana na przymusowy urlop wraca do nałogu, który przed laty niemal doprowadził ją do śmierci. W tym czasie zaczynają ginąć świadkowie, którzy mieli pomóc w rozbiciu szajki pedofilskiej, na której trop wpadła Brzozowska. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie członkowie grupy przestępczej odpowiadają za morderstwa. Sprawa okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana, a bycie oprawcą nie wyklucza bycia ofiarą.

Układ to thriller polityczny, który wciągnie widzów w mroczny świat zależności i tajemnic. To fikcja, w której nietrudno znaleźć odniesienia do rzeczywistości. Tytułowy układ, obnaża prawdę o tym, co dzieje się na szczytach władzy i o ludziach, których wpływy sięgają zbyt wysoko, by ktoś odważył się ich ruszyć.

Premiera serialu Układ już 5 października 2021 roku o godzinie 21:00.

Źrodło: AXN