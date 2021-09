Elijah Wood marzy o kolejnej roli w wielkiej filmowej franczyzie 0

Elijah Wood, który filmowemu światu dał się poznać jako Frodo Baggins w filmowej trylogii Władca Pierścieni Petera Jacksona, tęskni za wielkimi franczyzami i ponownie chciałby wziąć udział w jednej z takich serii.

na zdjęciu Elijah Wood, film ''Skarbiec''

W jednym z ostatnich wywiadów rozmawiając o swoim nadchodzącym filmie No Man of God, Wood powiedział, iż bardzo chciałby wziąć udział w tak wielkim filmowym przedsięwzięciu, chciałby wystąpić m.in. w filmie z serii Gwiezdne wojny czy w filmach należących do MCU.

Od jakiegoś czasu nie miałem okazji zagrać w wielkiej filmowej serii. 'Gwiezdne wojny' miałyby pierwszeństwo, bo jestem ich wielkim fanem. Filmy Marvela też mają wielkie znaczenie. Niezależnie od tego czy lubi się filmy o superbohaterach czy nie, są one z natury zabawne, a do tego są one niesamowicie dobrze zrobione. powiedział Wood

W ostatnim czasie aktora mogliśmy oglądać w komedii Chodź do tatusia, serialu Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently'ego czy thrillerze Skarbiec, gdzie wystąpił u boku Nicolasa Cage'a.

Widzielibyście tego aktora w Gwiezdnych wojnach czy w którymś z planowanych filmów Marvela?

Źrodło: ComingSoon