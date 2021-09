"Żeby nie było śladów" polskim kandydatem do Oscara 0

Jak orzekła dziś Komisja Oscarowa, polskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy będzie produkcja Jana P. Matuszyńskiego – Żeby nie było śladów. Film 24 września br. wchodzi do kin.

kadr z filmu "Żeby nie było śladów"

Przypomnijmy, że komisja wybierała spośród czterech zgłoszonych filmów: z filmem Jana P. Matuszyńskiego konkurował Najmro (reż. Mateusz Rakowicz), Prime Time (reż. Jakub Piątek) i Hiacynt (reż. Piotr Domalewski). Decyzja komisji pod przewodnictwem producentki Ewy Puszczyńskiej została ogłoszona na konferencji prasowej w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Film Żeby nie było śladów powstał na podstawie reportażu Cezarego Łazarewicza o tym samym tytule. Po pierwsze: to historia Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki, który zmarł w 1983 r. na skutek brutalnego pobicia przez patrol milicyjny. Po drugie: to mrożąca wszystkie komórki ciała historia o buncie, walce dobra ze złem i o tym, jak władze początkowo ignorują sprawę, a potem są w stanie posunąć się do wszystkiego, by ukręcić jej łeb.

Za scenariusz filmu Jana P. Matuszyńskiego odpowiada Kaja Krawczyk-Wnuk, za zdjęcia Kacper Fertacz, a za muzykę Ibrahim Malouuf. Kostiumy zawdzięczamy Małgorzacie Zacharskiej, scenografię – Pawłowi Jarzębskiemu, natomiast montaż Przemysławowi Chruścielewskiemu.

94. galę nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zaplanowano na 27 marca 2022 r.

Źrodło: pisf