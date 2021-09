Showrunnerka serialu ''Y: The Last Man'' ma plan na pięć sezonów 0

Jeśli nadchodzący serial Y: The Last Man się przyjmie to spodziewać możemy się co najmniej czterech jego kolejnych sezonów. Showrunnerka produkcji Eliza Clark w jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, iż chce opowiedzieć całą historię w pięciu sezonach.

fragment plakatu promującego serial ''Y: The Last Man''

Clark uważa, że aby przenieść na szklany ekran tak duży materiał źródłowy, jakim jest seria graficznych powieści Briana K. Vaughana i Pia Guerra, potrzeba pięć lub sześć sezonów. Twierdzi ona jednak, że najlepsze serialowe produkcje powstają, gdy całość historii zawiera się właśnie w pięciu sezonach.

Showrunnerka zdradziła także, iż serial nieco odbiegnie od komiksów. Ma mieć on własne zwroty akcji, a graficzne powieści są inspiracją.

Y: The Last Man ukaże nam losy tytułowego mężczyzny i jego małpki, którzy przemierzają post-apokaliptyczny świat. Yorick pragnie odnaleźć swoją dziewczynę, która znajduje się na drugim krańcu świata oraz dowiedzieć się dlaczego przeżył i co spowodowało apokalipsę.

W obsadzie serialu znajdują się Ben Schnetzer, Diane Lane, Ashley Romans, Diana Bang, Olivia Thirlby, Marin Ireland, Amber Tamblyn, Paul Gross i Elliot Fletcher.

Premiera pierwszego sezonu serialu już 13 września 2021 roku na FX i Hulu. W ten dzień zadebiutują trzy pierwsze odcinki.

Źrodło: Dark Horizons