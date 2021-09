Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Aquaman and the Lost Kingdom" - zobaczcie nowy kostium superbohatera DC 0

Reżyser James Wan za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentował fanom kostiumy, w którym ujrzymy tytułowego superbohatera widowiska Aquaman and the Lost Kingdom.

Jason Momoa - "Aquaman"

Na zdjęciach, które pojawiły się na Instagramie możemy rzucić okiem na dwie wersje kostiumów, które przywdziewa Aquaman. Pierwszy z nich to klasyczny strój morskiego herosa, z kolei drugi czerpie garściami z kostiumu, który zakładał Arthur Curry w latach 80. ubiegłego wieku.

Z opisu, który na portalu społecznościowym zamieścił James Wan wynika, że drugi strój, w którym widzimy Jasona Momoę to kombinezon stealth oparty na atlantyckiej technologii pozwalającej na maskowanie w głębinach na wzór głowonogów.

W obsadzie aktorskiej filmu Aquaman and the Lost Kingdom oprócz uwielbianego przez fanów Jasona Momoy są również Amber Heard (Mera), Yahya Abdul-Mateen II (David Kane/Black Manta), Patrick Wilson (Orm Marius), Temuera Morrison (Tom Curry) i Dolph Lundgren (Król Nereus). Nowością w obsadzie aktorskiej jest Pilou Asbæk, który zagra złoczyńcę, którego imię wciąż nie zostało ujawnione. Na razie nie potwierdzono udziału w filmie duet Nicole Kidman i Willem Dafoe.

Aquaman and the Lost Kingdom trafi do kin 16 grudnia 2022 roku. Jak oceniacie kostiumy, w których pojawi się tytułowy superbohater?

