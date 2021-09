Horror ''Poroże'' od Guillermo del Toro zadebiutuje przed samym Halloween 0

Poroże, horror Scotta Coopera wyprodukowany przez mistrza gatunku Guillermo del Toro otrzymał nową datę premiery. Film zadebiutować na szklanym ekranie ma pod koniec października tego roku. Pozycja w sam raz na Halloween.

na zdjęciu Jeremy T. Thomas, film ''Poroże''

Pierwotnie Poroże swoją premierę miało mieć w kwietniu ubiegłego roku. Rozwijająca się jednak wtedy pandemia koronawirusa skutecznie ją uniemożliwiła. Nową datę wyznaczono na luty tego roku. Ta jednak też nie doszła do skutku. Wtedy film całkowicie usunięty został z kalendarza premier i aż do teraz nie było żadnych wieści o jego planowanej premierze. Obecnie jeśli nic nieprzewidzianego z pandemią się nie wydarzy to Poroże wejdzie do kin 29 października.

Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku w stanie Oregon. Miejscowa nauczycielka wraz ze swoim bratem, będącym szeryfem, odkrywają, że jeden z jej uczniów skrywa przerażający sekret, który może nieść śmiertelne konsekwencje dla całej lokalnej społeczności.

W obsadzie filmu znajdują się Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane i Amy Madigan. Scenariusz powstał na podstawie opowiadania The Quiet Boy Nicka Antosca.

Czekacie na tą klimatyczną produkcję?

Źrodło: Bloody Disgusting