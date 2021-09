Sequel ''Venoma'' znowu zmienia datę premiery! 0

Oczekiwany sequel filmu Venom ponownie zmienia datę swojego kinowego debiutu. Tym razem jednak Sony postanowiło przenieść film o dwa tygodnie do przodu.

na zdjęciu Tom Hardy, film ''Venom 2: Carnage''

Data premiery filmu Venom 2: Carnage przekładana była już kilkukrotnie. Obecnie komiksowe widowisko wejść do kin miało 15 października 2021 roku. Data ta była efektem przesunięcia z 17 września. Teraz jednak Sony zdecydowało, iż przeniesie film o dwa tygodnie do przodu. Nową datą premiery produkcji jest 1 października 2021 roku. Miejmy nadzieję, że to już naprawdę ostateczna data premiery i w końcu doczekamy się nowych przygód Eddie’go Brocka na wielkim ekranie.

Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddie’m Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia – Venomem. W drugiej części poznamy Carnage’a (Woody Harrelson). Jest to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela. Reżyserem produkcji jest Andy Serkis.

Pierwszy film noszący tytuł Venom zadebiutował w 2018 roku. Pomimo otrzymania wielu negatywnych opinii od krytyków, stał się światowym hitem, a jego fani z niecierpliwością oczekują na kontynuację. Produkcja na całym świecie zarobiła ponad 800 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 100 mln.

Źrodło: The Hollywood Reporter