Denis Villeneuve wierzy, że wytwórnie Warner Bros. Pictures i Legendary Entertainment pozwolą mu na stworzenie drugiej części widowiska opartego na klasycznej serii Franka Herberta. Do premiery Diuny w kinach pozostało jeszcze kilka tygodni.

Tak, to jest jak robisz film w dwóch częściach. Kiedy tworzysz pierwszą część, musisz wiedzieć, co zamierzasz pokazać w drugiej części. Powiem Wam, że będą gotowy w miarę szybko do dalszej pracy. Jeśli zostanie to przyjęte z entuzjazmem i prędzej czy później zapali się zielone światło, będę gotowy, aby zacząć pracę w 2022 roku. Na pewno w 2022 roku. Bardzo bym tego chciał, ponieważ jestem gotowy, aby pokazać to na ekranie.

mówił filmowiec