O to pierwsza zapowiedź The Matrix: Resurrections! Pełny zwiastun pojawi się w czwartek. 0

Ludzie z Warner Bros. Pictures zaszczycili nas w drugim tygodniu września nie lada przekąskom, wrzucając do sieci pierwszą zapowiedź czwartej odsłony Matrixa. Czy czeka na nas gwiazdka z nieba, czy rozczarowanie? Ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej zapraszamy do oglądania pierwszej zapowiedzi.

Neo ponownie stanie przed wyborem pomiędzy niebieską, a czerwoną tabletką. Poczucie tego co realne, a tego, co naprawdę możliwe prawdopodobnie zmusi Wybrańca do przekroczenia kolejnych granic wyobraźni i skopania kilkunastu, lub kilkudziesięciu tyłków, tych ludzkich i 'robocich'.

Warner Bros. zapowiedziało również, że pełny zwiastun zawita w najbliższy czwartek, więc robimy duży kubek herbaty, bądź kawy, siadamy wygodnie w fotelu i czekamy.

Źrodło: Movieweb