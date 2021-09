''Nikt nie ujdzie z życiem'' - klimatyczny zwiastun nowego horroru Netflixa 0

Amerykański gigant streamingowy prezentuje zapowiedź nowego filmu grozy. Produkcja nosi tytuł 'Nikt nie ujdzie z życiem'.

na zdjęciu David Figlioli, serial ''Grimm''

Główna bohaterka to Ambar, która przyjeżdża do USA w pogoni za amerykańskim snem. Jednak przeprowadzka do taniego mieszkania to dla niej początek koszmaru, z którego nie może się obudzić.

Za reżyserię Nikt nie ujdzie z życiem odpowiada Santiago Menghini, młody filmowiec, który do tej pory pracował przy filmach krótkometrażowych. Powstały dla Netflixa horror jest jego pełnometrażowym debiutem. Miejmy nadzieję, że udanym. Menghini pracował na scenariuszu autorstwa Jona Crokera i Fernandy Coppel. Na język filmu zaadaptowali oni powieść grozy autorstwa Adama Nevilla o tym samym tytule.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie horroru znajdują się Cristina Rodlo, Marc Menchaca, David Figlioli, David Barrera i Moronke Akinola.

Premiera filmu w serwisie już 29 września 2021 roku.

Źrodło: Netflix