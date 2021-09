Czy to remake "Cast Away"? Nie! To Patrick Wilson jako Orm z "Aquamana 2" 0

Kilka dni temu mieliśmy okazję rzucić okiem na nowe kostiumy Aquamana, które pojawią się w sequelu hitowego widowiska. Dzisiaj mamy dla Was nowe zdjęcie!

Patrick Wilson - "Aquaman"

James Wan wrzucił na swoim Instagramie nowe zdjęcie nawiązuje do prac nad filmem Aquaman and the Lost Kingdom. Tym razem zamiast odtwórczy tytułowej roli, czyli Jasona Momoy, widnieje na nim Patrick Wilson w obecności reżysera. W pierwszej odsłonie wcielił się on w głównego złoczyńcę znanego, jako Orm Ocean Master.

Zakulisowa fotka wrzucona przez Jamesa Wana w media społecznościowe prezentuje nam Patricka Wilsona, który najdelikatniej pisząc nie wygląda tak, jak zwykle. Gdyby nie całkiem niezła forma fizyczna można by napisać, że aktor urwał się z planu remake’u Cast Away – Poza światem.

Na razie nie jest jasne, jaką rolę w sequelu odegra postać Orma, któremu Aquaman odebrał tytuł Ocean Mastera, ale możemy być raczej pewni, że Patrick Wilson w pewnym momencie ponownie wskoczy w swój kostium bojowy. Może jakiś sojusz z Black Mantą? A może to Aquaman poprosi swojego przyrodniego brata o pomoc? Pytań na pewno sporo.

Premiera widowiska Aquaman and the Lost Kingdom 16 grudnia 2022 roku.

Źrodło: Instagram