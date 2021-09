Sequel ''W lesie dziś nie zaśnie nikt'' już w październiku na Netflix! 0

Już w październiku na platformie Netflix zadebiutuje sequel polskiego slashera W lesie dziś nie zaśnie nikt. Produkcja ta jest częścią programu streamera zaplanowaną na Halloween, który nosi tytuł 'Netflix and Chills'.

na zdjęciu Julia Wieniawa, film ''W lesie dziś nie zaśnie nikt''

Według danych opublikowanych przez platformę Netflix kontynuacja zeszłorocznego slashera z Julią Wieniawą w roli głównej pojawi się w ofercie amerykańskiego giganta streamingowego już w październiku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Za reżyserię sequela odpowiada twórca oryginalnej produkcji Bartosz M. Kowalski, który pracował na scenariuszu autorstwa własnego i Mirelli Zaradkiewicz. W obsadzie W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 znajdują się Julia Wieniawa, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski, Wojciech Mecwaldowski, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz i Robert Wabich.

O czym opowie sequel?

Adaś to młody, samotny i nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały mężczyzna szuka swojego miejsca na świecie. Poznamy także dalsze losy Zosi, która pokaże nową, zaskakującą twarz. Film jest przewrotną, ironiczną, groteskową i krwawą opowieścią o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu siebie w świecie, który bardziej nas dzieli niż jednoczy. To slasher, który tym razem wywróci reguły gatunku do góry nogami.

Źrodło: Bloody Disgusting, Netflix