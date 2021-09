Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje Nino Castelnuovo - zagrał u boku Catherine Deneuve w "Parasolkach z Cherbourga" 0

Ostatnie dni dla świata kina są naprawdę bardzo smutne. W mediach pojawiła się informacja o śmierci kolejnego cenionego aktora – Nino Castelnuovo.

Catherine Deneuve i Nino Castelnuovo - "Parasolki z Cherbourga"

Włoski aktor Nino Castelnuovo nie żyje. Mężczyzna zmarł w poniedziałek w wieku 84 lat po długiej chorobie.

Nino Castelnuovo urodził się w Lombardii i już jako młodzian zaznajomiony był z ekranem. W 1957 roku, jako dziecko zadebiutował w telewizyjnym programie dla młodszych widzów, aby pięć lat później zacząć pracę w Hollywood, gdzie nagrał film krótkometrażowy dla Walta Disneya zatytułowany "Escapade in Florence", który był puszczany w Disneylandzie.

Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 1964 roku, kiedy to dane mu było wystąpić u boku Catherine Deneuve w filmie Parasolki z Cherbourga. Dzisiaj ten tytuł uchodzi za prawdziwy klasyk kina europejskiego, a Damien Chazelle w jednym z wywiadów wyjawił, że była to jedna z największych inspiracji do stworzenia La La Landu.

W 1996 roku zagrał rolę w oscarowym Angielskim pacjencie. Po raz ostatni przed kamerą wystąpił w 2016 roku w filmie sportowym "The Legacy Run".

Źrodło: The Wrap