''Zadzwoń do Saula'' - Bob Odenkirk po problemach z sercem powraca na plan

Bob Odenkirk, który pod koniec lipca zasłabł podczas kręcenia finałowej serii serialu Zadzwoń do Saula, cały i zdrowy powrócił na plan.

na zdjęciu Bob Odenkirk, serial ''Zadzwoń do Saula''

O swoim powrocie aktor poinformował fanów w mediach społecznościowych, publikując wpis na Twitterze, w którym przyznaje, iż jest bardzo szczęśliwy z powrotu i z tego, iż może żyć dalej tym specyficznym życiem otoczony tak dużą liczbą dobrych ludzi. Swój wpis opatrzył zdjęciem na którym ma robioną charakteryzację.

Odenkirk powrócił na plan sześć tygodni po łagodnym ataku serca, jaki miał miejsce pod koniec lipca. Na szczęście bardzo szybko trafił do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy.

Aktor w serialu Zadzwoń do Saula wciela się w postać Jimmy’ego McGilla. W piątym sezonie powitaliśmy Jimmy’ego w nowym świecie. Dotarł on wreszcie do ostatniego etapu swojej przemiany i rozpoczął dostosowywanie się do życia jako prawnik Saul Goodman. Odenkirk w postać Saula wcielał się również w Breaking Bad. Zadzwoń do Saula jest doskonałym spin-offem tej emitowanej w latach 2008-2013 produkcji.

Premiery szóstego, finałowego sezonu spodziewać możemy się w pierwszym kwartale 2022 roku. Składać ma się on z 13 epizodów. Zdjęcia do niego kręcone są w Albuquerque w Nowym Meksyku.

Źrodło: Twitter