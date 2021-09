Zwiastun 2. sezonu serialu ''Star Trek: Picard'' - produkcja dostaje także zielone światło na realizację trzeciej serii 1

Fani serialu Star Trek: Picard z pewnością będą zachwyceni. Nie dość, że w sieci pojawiła się właśnie pierwsza zapowiedź drugiego sezonu, to jeszcze oficjalnie ogłoszono, iż produkcja otrzymała odnowienie na sezon trzeci.

fragment plakatu promującego serial ''Star Trek: Picard''

Odnowienie nastąpiło przed planowaną na luty przyszłego roku premierą drugiego sezonu. Zdjęcia do tej serii zakończyły się w ubiegłym tygodniu, a już na czasie planowane jest ponowne wejście na plan. Świadczy to on tym, iż scenariuszu do trzeciej serii powstawał na równi z drugim sezonem.

Poniżej zapoznać możecie się z pierwszą zapowiedzią drugiej serii. Powraca Q, w którego ponownie wciela się John de Lancie. Jego powrót wprowadzi we wszechświecie wielkie zamieszanie. Stworzy on bowiem alternatywną rzeczywistość, która pogrąży cały świat w totalitaryzmie. Z tego co się stało zdaje sobie sprawę Jean-Luc Picard i jego flota. Razem muszą cofnąć się do Los Angeles z XXI wieku i naprawić sytuację. Zwiastun zdradza także występ Annie Wersching w roli królowej Borgów.

Drugi sezon składać ma się z 10 odcinków. W naszym kraju serial dostępny jest na platformie Amazon Prime Video.

