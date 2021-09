Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

J. Robert Oppenheimer i konstrukcja bomby atomowej tematem nowego filmu Christophera Nolana 0

Christopher Nolan jest gotowy, aby nakręcić swój kolejny film. Twórca ponownie chciałby powrócić do tematu II wojny światowej i opowiedzieć o niezwykle ważnym momencie w historii ludzkości – stworzeniu bomby atomowej.

John David Washington, Christopher Nolan - "Tenet"

Po tym, jak Christopher Nolan rozstał się z Warner Bros. Pictures, wielu hollywoodzkich graczy widziałoby go w swoich szeregach. Platformy streamingowe oraz inne wielkie wytwórnie walczą o pozyskanie cenionego filmowca. Podobno po Hollywood krąży scenariusz jego nowego filmu, który miałby skupić się na osobie J. Roberta Oppenheimera oraz jego wkładu w stworzenie bomby atomowej, która w znaczący sposób zmieniła losy II wojny światowej.

Na razie nie ma zbyt wielu szczegółów dotyczących tego projektu oraz ewentualnych castingów. Do tej pory padło tylko jedno nazwisko aktora, który miałby pojawić się na ekranie. Jest nim Cillian Murphy, który miał już okazję zagrać w kilku filmach Christophera Nolana. Możemy być jednak pewni, że pod względem obsady aktorskiej, filmowiec ponownie zbierze całą plejadę hollywoodzkich wyjadaczy.

Co myślicie o pomyśle Nolana na nowy film? Czy historia J. Roberta Oppenheimera i bomby atomowej jest czymś co Was interesuje?

Źrodło: Deadline