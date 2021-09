Nowe ''Miasteczko Salem'' ma już swoją datę premiery 0

Wytwórnia New Line Cinema wyznaczyła datę premiery filmu 'Miasteczko Salem', będącego nową adaptacją powieści Stephena Kinga. Produkcja wejdzie do kin 9 września 2022 roku.

na zdjęciu Reggie Nalder, film ''Miasteczko Salem'' z 1979 roku

Projekt jest już na zaawansowanym etapie. Obecnie w Bostonie trwają zdjęcia do produkcji. W obsadzie filmu znajdują się Lewis Pullman, który wcieli się w Bena Mearsa, Bill Camp wystąpi jako Matthew Burke, Makenzie Leigh zagra Susan Norton, Spencer Treat Clark sportretuje Mike’a Ryersona, a Alfre Woodard zagra dr Cody’ego. Angaż otrzymał także William Sadler, ale bohater w którego się wcieli nie został na razie podany do publicznej wiadomości.

Za reżyserię nowego Miasteczka Salem odpowiada Gary Dauberman, który napisał także scenariusz do filmu. Producentem został James Wan, który w takim kinie odnajduje się jak nikt inny.

Miasteczko Salem to klasyczny horror Stephena Kinga, który ukazał się po raz pierwszy w roku 1975. Demoniczna opowieść natychmiast przeraziła i oczarowała czytelników i stała się światowym bestsellerem. Doczekała się jak do tej pory też dwóch ekranizacji. Akcja książki toczy się w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku, do którego powraca pisarz Ben Mears. Pragnie napisać książkę o domu, który prześladował go od dzieciństwa. Wtedy odkrywa jednak coś znacznie gorszego. Okazuje się, że jego położone na uboczu rodzinne miasteczko opanowane jest przez wampiry. Mears zrzesza grupę ludzi i wraz z nimi podejmuje nierówną walkę z istotami nocy.

Źrodło: deadline