Data premiery filmu ''Furiosa'' przesunięta o rok

Warner Bros. zdecydował o dość znacznym przesunięciu daty premiery filmu Furiosa, będący spin-offem kinowego widowiska z 2015 roku Mad Max: Na drodze gniewu. Produkcja wejdzie do kin dopiero w 2024 roku.

na zdjęciu Charlize Theron, film ''Mad Max: Na drodze gniewu''

Pierwotną datą premiery filmu Furiosa był 23 czerwca 2023 roku. Nowa data wyznaczona została prawie rok później – na 24 maja 2024 roku.

Furiosa skupić się ma na losach młodej Furiosy, bohaterki którą w brawurowy sposób w filmie Mad Max: Na drodze gniewu odegrała Charlize Theron. Prawdopodobnie dowiemy się co działo się z dziewczyną zanim dołączyła do Wiecznego Joe. W jej młodszą wersję wcieli się Anya Taylor-Joy. Oprócz niej w obsadzie są także Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II. Za reżyserię widowiska odpowiada George Miller. Jest on współautorem scenariusza wraz z Nickiem Lathourisem.

Zdjęcia do filmu powstać mają w Australii. Projekt według zapowiedzi ma być największą produkcją filmową jaka do tej pory powstała na terenie Sydney i Nowej Południowej Walii. Również jeśli chodzi o zakres opowiadanej historii to będzie on dużo większy niż w poprzednim filmie.

Źrodło: ComingSoon