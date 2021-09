Polowanie na czarownice w zwiastunie filmu ''Witch Hunt'' 0

Momentum Pictures wydało oficjalną zapowiedź filmu Witch Hunt, który opowie o losach nastoletnich czarownic, które zmuszone są uciekać przed rządem.

fragment plakatu promującego film ''Witch Hunt''

W rolach głównych występują Gideon Adlon jako Claire i Abigail Cowen jako Fiona. Obie aktorki już wcześniej wcielały się w postacie czarownic. Adlon w filmie Szkoła czarownic: Dziedzictwo, a Cowen w serialu Netflixa Chilling Adventures of Sabrina.

Za reżyserię i scenariusz do filmu odpowiada Elle Callahan, która wcześniej pracowała przy takich filmach jak Wonder Woman i Ant-Man. W obsadzie Witch Hunt oprócz wyżej wspomnianych aktorek znajdują się także Christian Camargo jako detektyw Hawthorne i Elizabeth Mitchell jako Martha Goode. Produkcja otrzymała kategorię R.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Akcja filmu rozgrywa się we współczesnej Ameryce, w czasach tych ludzi wiedzą o istnieniu prawdziwej magii, a ludzie ją używający są prześladowani przez rząd USA. Nastolatka Claire i jej rodzina są częścią skomplikowanej sieci pomagającej uciekać czarownicom do Meksyku w poszukiwaniu azylu. Kiedy podczas jednego z przerzutów atakują ich federalni łowcy czarownic, na rodzinę Claire spadają kłopoty. Starają się oni ukryć dwie młode czarownice, wtedy to Claire zaczyna odkrywać, iż może mieć z czarownicami więcej wspólnego niż do tej pory jej się wydawało.

Witch Hunt swoją światową premierę odbył w tym roku na Festiwalu Filmowym South by Southwest. Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 1 października. W ten dzień produkcja zadebiutuje także na VOD.

Źrodło: ComingSoon