"Zdarzenie" w reżyserii Audrey Diwan ze Złotym Lwem w Wenecji 1

78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji za nami. Nagroda główna powędrowała do Audrey Diwan, reżyserki filmu Zdarzenie, która stała się szóstą kobietą w historii ze Złotym Lwem na koncie.

Anamaria Vartolomei - "Zdarzenie"

Szefem tegorocznego jury festiwalu filmowego w Wenecji był koreański filmowiec Bong Joon-ho. On oraz jego zespół zdecydowali, że tegoroczny Złoty Lew powędruje do Audrey Diwan, która zaprezentowała w trakcie włoskiego festiwalu film Zdarzenie. Produkcja oparta na powieści Annie Ernaux opowiada historię młodej kobiety, która decyduje się na nielegalny zabieg aborcji.

Srebrny Lew, który jest przyznawany dla najlepszego reżysera powędrował w ręce innej kobiety. Nagrodę otrzymała Jane Campion za wyreżyserowanie filmu Psie pazury, który w grudniu będzie miał premierę w serwisie platformy streamingowej Netflix. Zresztą to nie jedyny nagrodzony tytuł z Konkursu Głównego, który będziemy mieli okazje obejrzeć za jakiś czas na platformie streamingowej. Wielka Nagroda Jury oraz Marcello Mastroianni Award powędrowały do To była ręka Boga w reżyserii Paolo Sorrentino.

Jeśli chodzi o Puchary Volpiego, które są przyznawane najlepszej aktorce oraz najlepszemu aktorowi, to powędrowały one do Penélope Cruz za rolę w Madres paralelas oraz Johna Arcilli za rolę w On the Job: The Missing 8. Nagrodę za najlepszy scenariusz do filmu The Lost Daughter otrzymała Maggie Gyllenhaal.

W Konkursie Głównym udział brał również polski film – Żeby nie było śladów. Niestety jury pod przewodnictwem Bonga Joon-ho nie zdecydowało się nagrodzić filmu Jana P. Matuszyńskiego żadną z nagród.

Źrodło: Collider