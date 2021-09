Koniec zdjęć do filmu ''Na noże 2'' 0

Zdjęcia do filmu 'Na noże 2' rozpoczęły się pod koniec czerwca tego roku. Po ponad dwóch miesiącach prac na planie Rian Johnson, reżyser oryginalnego filmu ogłosił na swoim profilu na Twitterze koniec produkcji.

film ''Na noże''

Wpis Johnsona możecie zobaczyć poniżej.

Sequel Na noże napisał i wyreżyserował Rian Johnson, który również odpowiada za produkcję wraz z Ramem Bergmanem. Niestety wszelkie szczegóły fabularne kontynuacji trzymane są w ścisłej tajemnicy. Oczekuje się jednak, iż Daniel Craig powtórzy rolę prywatnego detektywa Benoita Blanca, tym bardziej, że aktor znajduje się w obsadzie sequela.

Na noże 2 również może pochwalić się imponującą gwiazdorską obsadą, w skład której wchodzą Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline i Jessica Henwick.

Na początku tego roku platforma Netflix nabyła prawa do dwóch kontynuacji filmu Na noże. Kosztowały one streamera ponad 400 mln dolarów. Pierwszy film przy budżecie 40 mln dolarów zarobił na całym świecie ponad 311 mln. Otrzymał także wiele cenionych nominacji m.in. do Oscara za najlepszy scenariusz i do Złotych Globów w aż trzech kategoriach.

Fabuła Na noże:

Okoliczności związane ze śmiercią pisarza kryminalnego Harlana Thrombeya zdają się być bardzo tajemnicze. Do akcji wkracza słynny detektyw Benoit Blanc, który od początku wie jedno – wszyscy członkowie szalenie dysfunkcyjnej rodziny Thrombeyów są podejrzani. Blanc musi odnaleźć się w sieci kłamstw, aby odkryć prawdę.

Źrodło: Twitter