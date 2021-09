Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Aquaman: King of Atlantis" - zwiastun nowego serialu DC, który zadebiutuje na HBO Max 0

Warner Bros. Animation oraz HBO Max zaprezentowały pierwszy oficjalny zwiastun serialu animowanego Aquaman: King of Atlantis.

"Aquaman: King of Atlantis"

Aquaman powraca i tym razem w zdecydowanie innej wersji, aniżeli ta, do której przyzwyczaiły nas kinowe widowiska. HBO Max zaprezentowało zwiastun serialu animowanego, który nosi tytuł Aquaman: King of Atlantis. Produkcja podąża losami superbohatera, który po raz pierwszy zasiada na atlantyckim tronie. Ma to być zabawna, rodzinna przygoda pełna morskich potworów i bitew.

Głos tytułowemu herosowi podkłada Cooper Andrews, z kolei Gillian Jacobs wcieli się w wojowniczkę Merę. Poza tym w oryginalnej obsadzie głosowej są także Thomas Lennon jako doradca Vulko i Dana Snyder jako nikczemny Ocean Master.

Producentem wykonawczym Aquaman: King of Atlantis jest James Wan, czyli reżyser kinowego filmu o Aquamanie, natomiast showrunnerami są Victor Courtright (ThunderCats Roar!) i Marly Halpern-Graser.

Premiera serialu odbędzie się 14 października w HBO Max, a nowe odcinki będą emitowane co tydzień.

