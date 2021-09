Zwykły facet, który zmarł na zawał serca ze stresu, zmartwychwstaje. Początkowo euforyczny, odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić. My zastanawiamy się, dlaczego akurat on zmartwychwstał.

Autorem scenariusza nowej produkcji CANAL+ jest Krzysztof Rak, współtwórca takich filmów jak Sztuka kochania, Bogowie i producent kreatywny nominowanego do Oscara Bożego ciała. Serial wyreżyseruje Adrian Panek – autor m.in. Pułapki czy Kodu genetycznego. Za zdjęcia odpowiada Karina Kleszczewska, za scenografię Daria Dwornik, a za kostiumy Małgorzata Fudala.