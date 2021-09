''Only Murders in the Building'' z zielonym światłem na drugi sezon

Najnowszy kryminalno-komediowy serial Hulu Only Murders in the Building przyjął się na tyle dobrze, że platforma postanowiła dać mu zielone światło na realizację kontynuacji. Serial zadebiutował zaledwie dwa tygodnie temu, a dostępnych do oglądania jest połowa zaplanowanych epizodów.