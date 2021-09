Sylvester Stallone za kamerą remake'u "Nocny jastrząb", a Frank Grillo w roli głównej 0

Frank Grillo kontynuuje umacnianie swojej hollywoodzkiej kariery, jako gwiazda kina akcji. Przed aktorem kolejne niezwykle ciekawe wyzwanie.

Sylvester Stallone - "Nocny jastrząb"

Frank Grillo, którego z pewnością kojarzą wszyscy fani franczyzy "Noc oczyszczenia", telewizyjnej produkcji "Kingdom" czy wielbiciele Marvela z roli Crossbonesa, już niedługo będzie miał okazję wystąpić w nowej wersji kultowego filmu z lat 80. – Nocny jastrząb. Frank Grillo udzielił wywiadu dla "The Beard and The Bald Movie", w którym zdradził, że szykowany jest serial na podstawie wspomnianej produkcji. Co więcej, zaangażowany w projekt będzie Sylvester Stallone, czyli gwiazdor filmu z 1981 roku.

Zamierzamy zrobić odświeżoną wersję "Nocnego jastrzębia" w formie serialu limitowanego, ośmioodcinkowego. Zagram w nim. On będzie reżyserem, on je wyreżyseruje i się w nich pojawi. To się dzieje w tym momencie.

mówił aktor

O czym opowiadał oryginał z 1981 roku? Do Nowego Yorku przylatuje Reinhardt Heymar Wulfgar, poszukiwany na całym świecie terrorysta. Chcąc poprawić swoją reputacją nadwątloną po ostatniej akcji, postanawia zaatakować uczestników zjazdu narodów zjednoczonych. W tym samym czasie w nowojorskiej policji powstaje specjalny oddział, którego zadaniem jest ujecie terrorysty.

Co myślicie o pomyśle remake’owania tego tytułu?

Źrodło: MovieWeb