Keegan-Michael Joy dołącza do filmu ''Wonka'' opowiadającego o młodości Willy'ego Wonki

Warner Bros. już od jakiegoś czasu pracuje nad projektem noszącym tytuł 'Wonka'. Produkcja ta ma opowiedzieć o młodych latach ekscentrycznego cukiernika Willy’ego Wonki. Obecnie kompletowana jest obsada, do której dołączył właśnie Keegan-Michael Key.

na zdjęciu Keegan-Michael Key, film ''Predator''

Aktor ten znany jest z filmu Predator. Wystąpił także w produkcji Kraina jutra, komedii W nowym zwierciadle: Wakacje, zeszłorocznej komedii Netflixa Bal oraz serialu Przyjaciele z uniwerku.

W filmie Wonka dołączył do Timothée Chalameta, który to wcieli się w tytułową postać. Rola Key’a trzymana jest w tajemnicy. Jak na razie Ci dwaj panowie są jedynymi osobami w obsadzie.

Wonka będzie musicalem. Fabuła filmu oprze się o postać stworzoną przez Roalda Dahla. Poznamy losy młodego Wonki, jego przygody i historię prowadzącą do otworzenia najsłynniejszej na świecie fabryki czekolady.

Do tej pory w postać Willy’ego Wonki wcieliło się dwóch aktorów. W filmie z 1971 roku sportretował go Gene Wilder, a w hollywoodzkiej produkcji Charlie i fabryka czekolady z 2005 roku Warner Bros. do współpracy zaprosił Johnny'ego Deppa.

Za reżyserię filmu odpowiada Paul King, reżyser i scenarzysta dwóch filmów o misiu Paddingtonie. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson i Steven Levenson.

Kinowa premiera filmu Wonka zaplanowana jest na 17 marca 2023 roku.

Źrodło: deadline