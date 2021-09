Bryce Dallas Howard reżyserką nowej wersji ''Lotu nawigatora'' 0

Aktorka Bryce Dallas Howard podejmuje się nowego wyzwania. Objęła ona funkcję reżysera w filmie fabularnym będącym nową wersją przygodowego Lotu Nawigatora z 1986 roku.

na zdjęciu Bryce Dallas Howard, serial ''The Mandalorian''

Howard będzie pełnić także funkcję producentki wykonawczej wraz z Johnem Swartzem i Justinem Springerem. Za remake odpowiada Walt Disney Studios i trafi on na platformę Disney+.

Lot Nawigatora opowiadał historię 12-letniego chłopca, który został uprowadzony przez UFO. Osiem lat później wraca na Ziemię w tym samym wieku i nie pamiętając nic z ostatnich lat. Chłopiec pragnie dowiedzieć się co się działo z nim przez ten czas. W tym samym czasie o jego przypadku dowiaduje się NASA, które chce złapać go dla własnych celów badawczych. Tak zaczyna się najdziwniejsza z przygód Davida: zdumiewające spotkanie z gościem z odległej części Wszechświata i ryzykowna podróż w czasie i przestrzeni, w której David jest Nawigatorem.

Jak donoszą zagraniczne media w remake’u głównym bohaterem nie będzie chłopiec, a dziewczynka.

Remake ten będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim Bryce Dallas Howard. Wcześniej wyreżyserowała dwa odcinki serialu The Mandalorian i jeden z odcinków serialu The Book of Boba Fett.

Nie jest to pierwsza próba ponownego uruchomienia Lotu nawigatora. W 2009 roku z ramienia Disneya nad scenariuszem pracowali Colin Trevorrow i Derek Connolly – ale w 2010 roku stracili prawa dla Lionsgate. Potem nad projektem rozpoczął pracę showrunner serialu Lucyfer – Joe Henderson. Z obu projektów jednak nic nie wyszło i prawa do produkcji wróciły do Disney’a.

Źrodło: The Hollywood Reporter