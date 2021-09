"West Side Story" - słynny broadwayowski musical powraca w nowej odsłonie! Zobaczcie zwiastun 0

Słynny broadwayowski musical powraca w nowej odsłonie i w reżyserii zdobywcy Oscara Stevena Spielberga! West Side Story w kinach już od 10 grudnia. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy zwiastun produkcji.

"West Side Story"

West Side Story wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Stevena Spielberga, na podstawie scenariusza zdobywcy nagrody Pulitzera i Tony Tony'ego Kushnera, zabiera widzów w podróż w czasie do Nowego Jorku do roku 1957 i pozwala ponownie odkryć uroki młodzieńczej miłości, a także poczuć dreszcz emocji towarzyszący rywalizacji.

W filmie występują: Ansel Elgort (Tony); Rachel Zegler (María); Ariana DeBose (Anita); David Alvarez (Bernardo); Mike Faist (Riff); Josh Andrés Rivera (Chino); Ana Isabelle (Rosalía); Corey Stoll (Lieutenant Schrank); Brian d'Arcy James (Officer Krupke); i Rita Moreno (jako Valentina, właścicielka sklepu na rogu, w którym pracuje Tony). Moreno – jako jedna z zaledwie trzech artystów uhonorowanych nagrodami Oscara, Emmy, GRAMMY, Tony i Peabody – jest również jedną z producentów wykonawczych filmu.

Łącząc to co najlepsze zarówno z Broadwayu, jak i Hollywood, zespół kreatywny tworzą: Kushner, który pełni również funkcję producenta wykonawczego; zwycięzca nagrody Tony Justin Peck, który stworzył choreografię; za muzykę odpowiadają: słynny dyrygent Orkiestry Filharmonii w Los Angeles i zdobywca nagrody GRAMMY Gustavo Dudamel oraz nominowany do Oscara kompozytor i dyrygent David Newman; zdobywczyni nagrody Tony kompozytorka Jeanine Tesori, która nadzorowała obsadę wokalną; oraz nominowany do nagrody Grammy kierownik muzyczny Matt Sullivan, który był muzycznym producentem wykonawczym filmu. Producentami filmu są Steven Spielberg, nominowana do Oscara® producentka Kristie Macosko Krieger oraz zdobywca nagrody Tony® producent Kevin McCollum.

Źrodło: Walt Disney Studios Motion Pictures Poland