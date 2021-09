Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Budząca grozę "Obecność 3: Na rozkaz diabła" z premierą na nośnikach BLU-RAY i DVD 0

Obecność 3: Na rozkaz diabła, kolejna odsłona cieszącej się niesłabnącą popularnością serii filmów grozy, trafi na nośniki BLU-RAY i DVD 15 września.

"Obecność 3: Na rozkaz diabła"

Najnowsza odsłona serii "Obecność" to budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy. Wstrząsnęła ona nawet doświadczonymi badaczami spraw paranormalnych Edem i Lorraine Warrenami. Ten jeden z najbardziej zdumiewających przypadków w ich karierze zaczyna się od walki o duszę młodego chłopca. Wkrótce małżeństwo staje w obliczu czegoś, z czym jeszcze nie miało do czynienia. Dochodzi do bezprecedensowego procesu – po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona.

Twórcy biorą na warsztat faktyczną sprawę Arne Cheyenne Johnsona z roku 1981, stanowiącą pierwszy znany proces sądowy, w którym oskarżony bronił się twierdząc, że sam stał się ofiarą opętania przez diabła. Znana z poprzednich części formuła horroru o nawiedzonym domu zostaje zastąpiona przez opowieść o paranormalnym śledztwie.

Wiedziałem, że następna "Obecność" będzie musiała wyglądać zupełnie inaczej niż dwa poprzednie filmy, w przeciwnym razie seria nigdy by się nie rozwinęła. Kolejny film o nawiedzonym domu mógłby sprawiać wrażenie powtórki z rozrywki. Byłem zdeterminowany, żeby wraz z moim zespołem tchnąć w serię powiew świeżości. Nowa odsłona musiała być wyjątkowa.

tłumaczy reżyser pierwszych dwóch filmów James Wan

Odejście od sprawdzonej konwencji to nie koniec zmian. Obecność 3: Na rozkaz diabła stanowi również pierwszy film w serii, w którym na stanowisku reżysera nie zasiadł autor poprzednich części. Zastąpił go znany z rozgrywającego się w tym samym uniwersum horroru Topielisko. Klątwa La Llorony Michael Chaves.

DODATEK SPECJALNY W WYDANIU DVD:

Z powodu opętania – dogłębne spojrzenie na fakty, które stały się inspiracją filmu

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY:

Z powodu opętania – dogłębne spojrzenie na fakty, które stały się inspiracją filmu

Okultystka – poznaj nową upiorną postać Uniwersum Obecności

Egzorcyzmy strachu – zanurz się w tajniki produkcji i przerażającą początkową scenę egzorcyzmów

DC Horror przedstawia: Obecność: Kochanek #1 – komiks wideo, zgłębiający uniwersum Obecności

Źrodło: Galapagos