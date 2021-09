Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kontrowersyjna "Benedetta" Paula Verhoevena znalazła dystrybutora w Polsce! 0

Aurora Films wprowadzi najnowszy film kultowego holenderskiego reżysera Paula Verhoevena na polskie ekrany! Benedetta okrzyknięta została najbardziej kontrowersyjnym filmem ostatniego festiwalu w Cannes. W tytułowej roli wystąpiła elektryzująca Virginie Efira. W obsadzie znalazła się także laureatka Honorowego Złotego Niedźwiedzia oraz nominowana do Oscara – olśniewająca Charlotte Rampling!

Daphne Patakia, Virginie Efira - "Benedetta"

Film, który wzbudza także już w Polsce skrajne emocje trafi do kin w 2022 roku.

Film Verhoevena wzbudzał spore kontrowersje jeszcze przed swoją premierą w Cannes. I na pewno będzie o nim jeszcze głośniej gdy już trafi do kin. Reżyser nigdy nie bał się mocnych tematów. To on odpowiada przecież za takie hity kinowe jak Nagi instynkt, RoboCop czy Elle. I tym razem nie zamierza spoczywać na laurach. "Benedetta" opowiada opartą na faktach historię kontrowersyjnej zakonnicy Benedetty Carlini, która cierpi na niepokojące Watykan wizje religijne i erotyczne.

Holenderski reżyser, który po latach aktywności hollywoodzkiej powrócił do Europy, to jeden z tych, którzy zawsze dotykali tabu z ciekawością neofity i zapałem wynalazcy, przesuwali w sztuce filmowej granice społecznego dyskursu, wzbogacając kino głównego nurtu o autorski sznyt nonkonformisty.

W obsadzie filmu zobaczymy śmietankę europejskiego kina: Virginie Efirę, Charlotte Rampling, Daphné Patakię oraz Lamberta Wilsona.

Źrodło: AURORA FILMS