''Another Life'' powraca z 2. sezonem - zobaczcie zwiastun 0

Po ponad dwóch latach od premiery pierwszej dziesięcioodcinkowej serii serialu science fiction Another Life, Netflix prezentuje zapowiedź drugiego sezonu. Do swojej roli powraca Katee Sackhoff, która wciela się w astronautkę Niko Breckinridge.

fotografia promująca serial ''Another Life''

Na Ziemi wylądował obcy artefakt. W celu zbadania jego pochodzenia astronautka Niko i jej młoda załoga wyruszają na niebezpieczną i bardzo ryzykowna misję, podczas której nawiążą kontakt z inną cywilizacją.

Drugi sezon rozpoczyna się dokładnie w momencie zakończenia pierwszej serii. Niko obserwuje jak Achaia niszczy całą planetę i już wie, że jest to straszną zapowiedzią tego co może czekać Ziemię. Jej misją jest teraz dyplomacja, jednak negocjację z Achaią są pełne nieufności, która panuje po obu stronach. Niko musi ścigać się z czasem i odkryć jedyną słabość Achai. To bowiem może w końcu wyrównać szansę.

Czy Niko wróci na Ziemię na czas, aby uratować wszystkich, których kocha, czy też ona i jej załoga będą ostatnimi ludźmi w całym wszechświecie?

Poniżej wspomniana zapowiedź i plakat promujący nowy sezon.

Premiera nowych epizodów tej kosmicznej przygody już 14 października 2021 roku.

Źrodło: Netflix