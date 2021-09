Netflix prezentuje zwiastun 3. sezonu serialu ''Ty'' 0

Netflix prezentuje pełną zapowiedź oczekiwanego trzeciego sezonu serialu Ty. Joe i Love starają się być całkowicie zwykłymi, sympatycznymi sąsiadami, tylko czy na pewno im się to uda?

na zdjęciu Penn Badgley, serial ''Ty''

Kontynuacja składa się z 10 odcinków. Do swoich ról powracają Penn Badgley jako mężczyzna mający psychopatyczną obsesję na punkcie swoich kolejnych obiektów miłości – Joe Goldberg i Victoria Pedretti w roli Love Quinn.

Trzeci sezon będzie kontynuował skomplikowaną relację jaka połączyła Joe i Love. Para ta jest już małżeństwem i mają małego synka. Mieszkają w swoim nowym domku na przedmieściach sielskiej miejscowości Madre Linda. Joe złożył obietnicę poprawy, ma zmienić się w takiego mężczyznę, z którego jego syn będzie w przyszłości dumny. Czy jednak mu się to uda? Czy uda się obojgu? Bowiem z czasem dawne nawyki dają im znać o sobie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Główny bohater serialu to Joe, inteligentny i przystojny księgarz, który ma dość niebezpieczne nawyki. Kiedy jakaś kobieta mu się spodoba zrobi wszystko, aby się do niej zbliżyć. Sezon pierwszy rozgrywał się w Nowym Yorku, a akcja drugiego przeniosła się do Los Angeles, bowiem Goldberg musiał uciekać przed konsekwencjami swoich czynów. W Mieście Aniołów poznaje swoją kolejną ofiarę, która okazuje się zupełnie inna od poprzedniczki.

Premiera 3. sezonu serialu Ty już 15 października 2021 roku.

Źrodło: Netflix