Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Od października "American Horror Story" po raz 10. na kanale FOX 0

5 października o godzinie 23:00 na kanale FOX zagości premierowo kolejna część przerażającej antologii American Horror Story: Podwójny seans. To już dziesiąty sezon kultowej serii, która zrzesza swoich fanów od 10 lat! Tym razem wraz z bohaterami spędzimy zimę w odosobnionym miasteczku i poznamy – jak wskazuje tytuł – aż dwie odrębne opowieści. Już niebawem widzowie będą mogli sprawdzić, jak potoczą się losy serialowych postaci!

Evan Peters, Frances Conroy - "American Horror Story"

American Horror Story już od dekady jest obecny na ekranach. Każdy sezon to osobna, wywołująca gęsią skórkę historia. Widzowie, którzy do tej pory nie oglądali żadnego odcinka, mogą rozpocząć swoją przygodę z serialem w dowolnym momencie. Premiera dziesiątego sezonu jest ku temu świetną okazją! Dodatkowo "Podwójny seans" został podzielony na, jak można wywnioskować z tytułu, dwie osobne części: "Red Tide" (6 odcinków) i "Death Valley" (4 odcinki). Jedna z nich rozgrywa się na lądzie, a druga na morzu. Obie łączy obecność potworów i spora dawka grozy, trzymająca w napięciu do ostatniej chwili.

Co czeka nas w nowym sezonie?

W dziesiątej części American Horror Story poznamy między innymi losy Harrego Gardnera – pisarza, który wraz z żoną i córką przenosi się do niewielkiej miejscowości Provincetown. Na miejscu, zamiast oczekiwanej sielanki i spokoju, czekają na nich mroczne tajemnice. Jak potoczą się losy rodziny, a także co czeka na widzów w drugiej części "Podwójnego seansu"?

Odpowiedź już 5 października o 23:00 na kanale FOX!

Twórcami serii grozy są Ryan Murphy i Brad Falchuk. W rolę pisarza wcielił się Finn Wittrock, a jego serialową ciężarną żoną jest Lily Rabe. W obsadzie znaleźli się także: Frances Conroy, Adina Porter, Sarah Paulson, Leslie Grossman, Evan Peters, Billie Lourd, Neal McDonough, Angelica Ross oraz Macaulay Culkin.

Źrodło: FOX - informacja prasowa