Howard Shore może skomponować muzykę do serialu "Władca Pierścieni" 0

Jeszcze kilka miesięcy temu spekulowano na temat zaangażowania się w serialowy projekt The Lord of the Rings Petera Jacksona. Finalnie nowozelandzki twórca nie dołączył do drużyny pierścienia Amazon Studios, jednak nie oznacza to wcale, że twórcy, którzy mieli okazję pracować z nim przy kinowej trylogii, nie pomogą przy serialu.

"The Lord of the Rings"

Innym nazwiskiem, które przewijało się w kontekście serialu był Hugo Weaving. Aktor, który sportretował postać Elronda w filmach z serii "Władca Pierścieni" oraz "Hobbit" mógłby teoretycznie pojawić się także w produkcji od Amazona. W końcu jego bohater żył w erze, w której rozgrywać się będzie akcja The Lord of the Rings. Ostatecznie Weavinga na ekranie nie uświadczymy, ale przy serialu popracować może inna znamienita osobistość, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do wielkości kinowej trylogii Petera Jacksona.

Kanadyjski kompozytor, laureat trzech Oscarów, Howard Shore rozmawia z Amazon Studios na temat angażu przy serialowym projekcie. Muzyk był odpowiedzialny za skomponowanie oryginalnych ścieżek do filmów z serii "Władca Pierścieni" oraz "Hobbit". Zresztą za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał dwa Oscary za oszałamiające ścieżki dźwiękowe z muzyką oryginalną do widowisk Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia oraz Władca Pierścieni: Powrót Króla, a trzeciego złotego rycerzyka dorzucił, jako współtwórca piosenki promującej film "Into The West", do spółki z Annie Lennox i Fran Walsh.

Jak oceniacie pomysł na zatrudnienie Howarda Shore’a przy serialu? The Lord of the Rings zadebiutuje 2 września 2022 roku na platformie streamingowej Amazon Prime Video.

Źrodło: Deadline