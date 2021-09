Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Peacemaker", "Sukcesja", "Euforia", reboot "Seksu w wielkim mieście" i wiele innych - HBO zapowiada gorącą jesień! 0

W trakcie rozdania nagród Emmy, HBO Max zaprezentowało zajawkę z zapowiedziami swoich jesiennych premier. Lista serialowych oraz filmowych tytułów, które będą mieli możliwość zobaczenia klienci platformy streamingowej robi wrażenie. Szykuje się hit za hitem!

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker i Kristin Davis - "And Just Like That..."

Przede wszystkim warto wspomnieć o nowościach, które zostaną przygotowane dla fanów seriali. Jedną z nich będzie reboot prawdziwego telewizyjnego kultowca jakim niewątpliwie jest serial Seks w wielkim mieście. Nowa miniseria nosi tytuł And Just Like That… i jest rebootem hitowej serii z końcówki lat 90. W rolach głównych ponownie powrócą Cynthia Nixon (jako Miranda Hobbes), Sarah Jessica Parker (jako Carrie Bradshaw) oraz Kristin Davis (jako Charlotte York).

Drugą oryginalną nowością HBO Max, na którą z pewnością czekają fani komiksowych ekranizacji jest Peacemaker. Tym bardziej po niedawnym widowisku kinowym Jamesa Gunna – Legion Samobójców: The Suicide Squad. W poniższej zajawce możemy ujrzeć pierwsze oficjalne materiały promujące serial, w który John Cena wciela się w tytułowego bohatera.

Kolejną nowością prezentowaną na HBO Max jesienią będzie serial The Sex Lives of College Girls. Twórczynią produkcji jest aktorka oraz scenarzystka Mindy Kaling, która ma na swoim koncie między innymi pracę przy Biurze.

Z nowymi sezonami powrócą natomiast takie produkcje, jak Sukcesja, Pohamuj entuzjazm, Euforia, Niepewne oraz Gossip Girl.

Na HBO Max premierą będą miały również filmy, które tego samego dnia trafią na ekrany kin. Lista tytułów robi wielkie wrażenie: Diuna, King Richard i Matrix Zmartwychwstania. Jak widać jest na co czekać! A teraz oglądajcie zajawkę od HBO!

Źrodło: HBO Max