Box Office: "Diuna" rozpoczyna od mocnego uderzenia - świetny początek widowiska Denisa Villeneuve'a

Warner Bros. Entertainment i Legendary Pictures mogą być zadowolone z pierwszej fazy wprowadzania widowiska Diuna do kin. Superprodukcja Denisa Villeneuve’a miała już okazję zadebiutować w kilku miejscach na świecie i poradziła sobie naprawdę bardzo dobrze.

Timothée Chalamet - "Diuna"

Diuna miała okazję zadebiutować na świecie w 24 krajach. Na każdym z rynków, w którym była pokazywana zameldowała się na pierwszym miejscu box office’u. Łącznie widowisko wyreżyserowane przez Denisa Villeneuve'a zarobiło 36,8 mln dolarów. W ogólnym zestawieniu nie pozwoliło jej to niestety na zajęcie pierwszego miejsca. Zwycięzcą okazał się film Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, brakło jednak niewiele. Widowisko Marvel Studios zarobiło 42 mln dolarów, jednak należy pamiętać, że film jest puszczany w zdecydowanie szerszej dystrybucji na świecie (44 kraje, w tym Stany Zjednoczone).

To co jest najciekawsze w kontekście wyniku finansowego Diuny to fakt, iż osiągnęła ona procentowo zdecydowanie lepsze wyniki w krajach, w których była puszczana w ciągu trzech ostatnich dni, niż dwa poprzednie widowiska Marvela. W przypadku Czarnej wdowy jest to wynik lepszy o 33 procent, z kolei Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni aż o 58 procent.

Bardzo dobre wyniki napływają z kin IMAX, gdzie Diuna pobiła 10-krajowych rekordów w erze pandemii koronawirusa (między innymi w Rosji, Niemczech i we Francji). Superprodukcja pokazywana była na zaledwie 142 ekranach kin IMAX, a mimo to zarobiła 3,6 mln dolarów. Te trzy wymienione kraje są także liderami, jeśli weźmiemy łączne sumy z danego rynku: Rosja – 7,6 mln dolarów, Francja – 7,5 mln dolarów oraz Niemcy – 4,9 mln dolarów. Kolejne są Włochy (2,6 mln dolarów i rekord otwarcia dla filmu międzynarodowego w erze pandemicznej), Hiszpania (2,4 mln dolarów), Holandia (1,4 mln dolarów), Ukraina i Tajwan (1,2 mln dolarów).

W tym tygodniu Diuna zadebiutuje w kolejnych ośmiu krajach. Oczywiście prawdziwy finansowy potencjał filmu będzie mogli ocenić, kiedy film na podstawie powieści Franka Herberta zadebiutuje na najważniejszych rynkach. Mowa o takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Wielka Brytania i Irlandia, Japonia, Meksyk oraz Brazylia. W Polsce Diuna zadebiutuje 22 października.

Źrodło: Screen Daily