Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda oscarowego "Moonlight" zagra byłego męża Whitney Houston w przygotowywanej biografii 0

Trwają castingi do filmu biograficznego I Wanna Dance with Somebody, który opowie nam o życiu ikony muzyki Whitney Houston. Poznaliśmy nazwisko aktora, który wcieli się w byłego męża wokalistki.

Ashton Sanders - "Moonlight"

Ashton Sanders dołączył do obsady filmu biograficznego I Wanna Dance with Somebody, nadchodzącego filmu o zmarłej w 2012 roku ikonie muzyki Whitney Houston. Aktor znany z oscarowego filmu Moonlight sportretuje postać byłego męża wybitnej piosenkarki, Bobby’ego Browna.

Warto także odnotować, że Black Label Media dołączyło do współpracy nad realizacją tego filmu. Firma zamierza współfinansować produkcję wraz z Compelling Pictures i Primary Wave Music. Sony Pictures i TriStar Pictures wprowadzą film do kin 23 grudnia 2022 roku.

W rolę główną wcieli się Naomi Ackie. Oprócz młodej aktorki oraz wspomnianego Ashtona Sandersa w obsadzie są także Moses Ingram oraz Lance A. Williams. Przygotowania do wejścia na plan oraz castingi cały czas trwają. Reżyseruje Kasi Lemmons. Scenariusz został przygotowany przez speca od kina biograficznego, czterokrotnie nominowanego do Oscara, Anthony'ego McCartena.

Źrodło: Deadline