''On My Block'' powraca z finałowym sezonem - zobaczcie zapowiedź!

Netflix udostępnił pierwszą zapowiedź oczekiwanego czwartego sezonu młodzieżowego serialu o dorastaniu On My Block. Będzie to nasze ostatnie spotkanie z czwórką przyjaciół pochodzących z nieciekawej dzielnicy Los Angeles.

fragment plakatu promującego serial ''On My Block''

Czwarty i zarazem finałowy sezon serialu składać ma się z 10 odcinków, w których to poznamy ostateczne losy Cesara, Ruby, Monse i Jamala.

On My Block to stworzony przez Lauren Iungerich oraz Eddiego Gonzaleza i Jeremy’ego Hafta serial komediowy o dorastaniu w nieciekawej dzielnicy Los Angeles. Jego bohaterami jest czworo inteligentnych i cwanych przyjaciół Cesar Diaz, Ruby Martinez, Monse Finnie i Jamal Turner mierzących się z wyzwaniami i możliwościami, jakie otwiera przed nimi liceum.

W czwartym sezonie poznamy losy czwórki przyjaciół po dwóch latach od wydarzeń z trzeciej serii. Drogi wieloletnich przyjaciół rozeszły się, jednak kiedy pewien sekret ujrzy światło dzienne, Cesar, Ruby, Monse i Jamal zrozumieją, iż nie da się uciec od przeszłości i aby przetrwać, będą musieli trzymać się razem.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W serialu występują Diego Tinoco jako Cesar Diaz, Sierra Capri jako Monse Finnie, Jason Genao jako Ruby Martinez, Brett Gray jako Jamal Turner, Jessica Marie Garcia jako Jasmine i Julio Macia jako Oscar.

Premiera nowych epizodów już 4 października 2021 roku.

Źrodło: Netflix