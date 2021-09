''Virgin River'' z zielonym światłem na dwa kolejne sezony 0

Podczas, gdy włodarze Netflixa zamykają jedne seriale, to inne dostają zielone światła na kontynuację i to nie tylko na jedne, a od razu na dwa kolejne sezony. Właśnie takie szczęścia ma romantyczna produkcja Virgin River.

fragment plakatu promującego serial ''Virgin River''

Dramat romantyczny, w którym w dwójkę głównych bohaterów wcielają się Alexandra Breckenridge i Martin Henderson otrzymuje odnowienie na dwa kolejny sezony. Obecnie produkcja doczekała się trzech serii. Ostatnia swoją premierę miała na początku lipca tego roku.

Kolejne dwa sezony również liczyć mają po 10 odcinków. Trzeci sezon jest wielkim hitem Netflixa, po premierze seria przez kilka tygodni utrzymywała się na szczycie i zdobyła wiele pozytywnych opinii.

Fabuła serialu opiera się na serii powieści autorstwa Robyn Carr o tym samym tytule. Główna bohaterka to pogrążona w żałobie pielęgniarka Mel, która przeprowadza się do małego kalifornijskiego miasteczka z nadzieję na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Życie na prowincji wcale nie jest jednak takie proste jak mogło się wydawać, a to kogo tam spotyka zaskakuje ją najbardziej.

Źrodło: Dark Horizons