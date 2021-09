Chris Columbus, reżyser 1-ego filmu o Harrym Potterze zaadaptuje na serial swoją serię powieści ''House of Secrets'' 0

Chris Columbus, uznany filmowiec odpowiedzialny m.in. za dwa pierwsze filmy z serii Harry Potter czy komediową produkcję Piksele, postanowił nakręcić serial na podstawie swojej własnej serii powieści noszącej tytuł 'House of Secrets'.

na zdjęciu Chris Columbus, film ''Harry Potter i Komnata Tajemnic''

Trylogia dla młodzieży powstała we współpracy z nieżyjącym już Nedem Vizzini. Powstający projekt, którego Columbus ma być także producentem za pośrednictwem swojej firmy 26th Street Pictures powstaje dla platformy Disney+.

Głównymi bohaterami House of Secrets jest rodzeństwo Walker – Brendan, Eleanor i Cordelia. Trójka ta nie jest zadowolona z decyzji rodziny, która przeprowadza się do przerażającego wiktoriańskiego domu. Budynek ten niegdyś należał do Davida Kristoffa, pisarza okultystycznych powieści. Zanim rodzeństwo zdaje sobie sprawę z złowrogich planów ich sąsiada, zostaje uwięzione w magicznym domu i podróżuje przez fantastyczne i splecione ze sobą wszechświaty z powieści Kristoffa.

Pierwsza książka z serii wyszła w 2013 roku. Columbusa do napisania powieści zainspirował wielki wpływ na dzieci historii o młodym czarodzieju z błyskawicą na czole. Serię House of Secrets postrzega także jako kuzynkę napisanego przez siebie scenariusza do przebojowego filmu Postrzeleńcy z 1985 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter