Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Fantastyczny materiał z planu zdjęciowego "Ostatniego pojedynku" 0

Ostatni pojedynek Ridleya Scotta zapowiada się na epickie, średniowieczne widowisko. Tę tezę zdaje się potwierdzać materiał z planu zdjęciowego, który został udostępniony przez 20th Century Studios.

Jodie Comer - "Ostatni pojedynek"

Patrząc na zwiastuny oraz najnowszy materiał z planu zdjęciowego widowiska historycznego Ostatni pojedynek w reżyserii Ridleya Scotta, nie powinniśmy obawiać się o jego epickość. Rozmach z jakim stworzona została ta produkcja robi wrażenie. Zobaczcie za kulisowy filmik, który udostępniono na kanale 20th Century Studios.

W tej historycznej epopei opartej na prawdziwych wydarzeniach opisanych w "Ostatnim pojedynku" Erica Jagera, zobaczymy zdobywcę Oscara Matta Damona oraz dwukrotnie nominowanego do tej nagrody Adama Drivera. W filmie wystąpi również zdobywca Oscara Ben Affleck oraz zdobywczyni nagrody Emmy Jodie Comer. Obraz wyreżyserowany przez czterokrotnie nominowanego do Oscara Ridleya Scotta powstał na podstawie scenariusza autorstwa Bena Afflecka, Matta Damona i nominowanej do Oscara Nicole Holofcener.

Producentami Ostatniego pojedynku są: Scott, Kevin Walsh, Jennifer Fox oraz Holofcener, a producentami wykonawczymi Damon, Affleck, Madison Ainley, Drew Vinton i Kevin Halloran.

Ostatni pojedynek w polskich kinach od 15 października 2021 roku.

Źrodło: 20th Century Studios