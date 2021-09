Niestety Cary Fukunaga nie dostał szansy nakręcenia kontynuacji znakomitego horroru To. Zadanie to powierzono Andy'emu Muschiettiemu, który nie sprostał wyzwaniu i stworzył film zdecydowanie gorszy. Teraz Fukunaga wreszcie będzie mógł zaprezentować widzom na świecie swój nowy film, którym jest kolejna odsłona przygód Agenta 007 – Nie czas umierać.

Fukunaga w niedawnym wywiadzie wspomina pracę dla Warner Bros. Pictures i wyjawia, że miał ochotę nakręcić film przypominający inną adaptację King.

Pracowałem tam nad tym z Warnerem przez cztery czy pięć lat, po czym przeniesiono projekt do New Line, zanim zaczęła się produkcja. Myślę, że w New Line mieli nieco inną wizję aniżeli ja. Chciałem zrobić dramat z elementami horroru, coś w stylu "Lśnienia", oni natomiast woleli czysty horror, jak "Annabelle". W zasadzie to był koniec.