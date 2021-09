Premierowy zwiastun serialu "The Sandman". Tytułowy bohater wkracza do akcji 0

Trwa Netflix TUDUM, gdzie ujawniana są co chwile nowe materiały promujące kolejne hity platformy. Tym razem mamy dla Was pierwsze fragmenty serialu The Sandman, czyli adaptacji graficznych powieści DC autorstwa Neila Gaimana opowiadających o tyłowym bohaterze i jego rodzeństwie.

logo serialu "The Sandman"

The Sandman to połączenie współczesnych mitów z mroczną fantastyką, dramatem historycznym i legendami. Opowiada historię Morfeusza, władcy snu, oraz ludzi i miejsc, które napotyka, naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie ludzkie błędy. Fabuła serialu rozgrywać ma się w naszych czasach, aby opowieść była jak najbardziej dostosowana do obecnej epoki. Dla tytułowego bohatera oznacza to dłuższy czas w niewoli, w której zamiast 70 lat, spędzi ich 105.

W serialu wystąpiją m.in. Gwendoline Christie (Lucyfer), Tom Sturridge (Morfeusz), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Stephen Fry (Gilbert), Boyd Holbrook (Corinthian), Asim Chaudhry (Abel), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Kirby Howell-Baptiste (Śmierć), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (starsza Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee, syn Ethel), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young oraz Patton Oswalt.

Pierwszy sezon składać ma się z 11 odcinków.

