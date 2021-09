Bohaterowie wyruszają na legendarną misję w pierwszym zwiastunie "Armii złodziei" 0

Platforma Netflix zaprezentowała pierwszy pełen zwiastun promujący film Armia złodziei, który będzie prequelem Armii umarłych.

fragment plakatu z filmu "Armia złodziei"

Bohaterem filmu jest Dieter, kasjer z małego miasteczka, zostaje wciągnięty w przygodę życia, gdy tajemnicza kobieta rekrutuje go do grupy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, próbujących napaść na kilka legendarnych, niemożliwych do złamania sejfów w całej Europie.

Chociaż Armia złodziei jest prequelem, ma w dużej mierze samodzielny charakter. Chociaż zombie wciąż istnieją na świecie, nie są one głównym tematem filmu, który kanonicznie pokazuje, w jaki sposób wybuch epidemii doprowadził do zakłóceń w instytucjach finansowych. W pewnym momencie Deborah Snyder, żona Zacka Snydera i współproducentka Armii złodziei, porównała film do Włoskiej roboty. Wyjaśniła, w jaki sposób zombie łączą się w równanie i czym film różni się od materiału źródłowego. Mimo to wciąż jest wiele do nauczenia się o tym, co film ma do zaoferowania.

Po sukcesie Armii umarłych, Armia złodziei jest tylko pierwszym rozszerzeniem tego kinowego uniwersum. Snyder planuje również serię anime, Army of the Dead: Lost Vegas, która opowiada historię pochodzenia Scotta, postaci z Armii Umarłych graną przez Dave'a Bautistę.

W głównych rolach występują Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan i Jonathan Cohen. Co ciekawe za kamerą filmu stanął sam Matthias Schweighöfer.

Światowa premiera 29 października.

Źrodło: netflix