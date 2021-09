Pedro Pascal i Bella Ramsey na pierwszej fotce z "The Last of Us" 1

Pedro Pascal i Bella Ramsey zostali obsadzeni do ról głównych bohaterów serialu The Last of Us, który powstanie na podstawie kultowej gry na konsolę PlayStation. Dzisiaj pojawiła się pierwsza fotka promująca wyczekiwaną produkcję.

Za serial The Last of Us, który powstaje dla HBO odpowiadają twórca znakomitego Czarnobyla, Craig Mazin oraz człowiek odpowiedzialny za stworzenie wybitej gry od Sony, Neil Druckmann.

I to właśnie ten drugi wrzucił na Twitterze zdjęcie promujące serial. Oczywiście nie obyło się bez zachwytów. Oceńcie sami.

The Last of Us stworzone przez studio Naughty Dog to gra ekskluzywna na konsolę PlayStation. Akcja umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Czekamy na więcej materiałów promujących The Last of Us.

Źrodło: Deadline